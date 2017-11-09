Погба тренируется с резервной командой "Манчестер Юнайтед"



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к возвращению в строй после травмы, сообщает ESPN FC.

По сведениям издания, футболист приступил к тренировкам с резервным составом манкунианцев.

Напомним, что 24-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия в середине сентября и с тех пор на поле не выходил.

Вместе с Погба с резервистами занимаются защитник Маркос Рохо и полузащитником Майкл Кэррик, которые также восстанавливаются после травм.

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