Погба тренируется с резервной командой "Манчестер Юнайтед"

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Погба тренируется с резервной командой "Манчестер Юнайтед"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к возвращению в строй после травмы, сообщает ESPN FC.

По сведениям издания, футболист приступил к тренировкам с резервным составом манкунианцев.

Напомним, что 24-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия в середине сентября и с тех пор на поле не выходил.

Вместе с Погба с резервистами занимаются защитник Маркос Рохо и полузащитником Майкл Кэррик, которые также восстанавливаются после травм.

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