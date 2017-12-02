Погба удалён с поля впервые с мая 2013 года

Теги манчестер юнайтедполь погбаювентус

Погба удалён с поля впервые с мая 2013 года

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил прямую красную карточку в матче 15-го тура АПЛ против "Арсенала".

Как сообщает Opta, 24-летний француз был удалён с поля впервые с мая 2013 года - тогда 4,5 года назад он оставил в меньшинстве "Ювентус" в поединке с "Палермо".

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