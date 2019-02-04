Погба улучшил свою статистику после увольнения Моуринью

Карьера хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба заиграла новыми красками после ухода Жозе Моуринью из клуба.

Сообщается, что 25-летний футболист в восьми матчах без Моуринью отметился 6 забитыми мячами и 5 ассистами.

Напомним, что по слухам между Погба и Моуринью был конфликт, из-за которого футболист намеревался покинуть клуб.

Всего в этом сезоне Погба провел 29 игр, забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

Моуринью был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Его место занял норвежец Уле-Гуннар Сульшер.

Читайте также: "Ювентус" поборется за Погба. | http://soccernews.ru