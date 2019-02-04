Погба улучшил свою статистику после увольнения Моуринью

Теги манчестер юнайтедполь погбажозе моуринью

Погба улучшил свою статистику после увольнения Моуринью

Карьера хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба заиграла новыми красками после ухода Жозе Моуринью из клуба.

Сообщается, что 25-летний футболист в восьми матчах без Моуринью отметился 6 забитыми мячами и 5 ассистами.

Напомним, что по слухам между Погба и Моуринью был конфликт, из-за которого футболист намеревался покинуть клуб.

Всего в этом сезоне Погба провел 29 игр, забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

Моуринью был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Его место занял норвежец Уле-Гуннар Сульшер.

Читайте также: "Ювентус" поборется за Погба. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов