Погба улучшил свою статистику после увольнения Моуринью
Карьера хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба заиграла новыми красками после ухода Жозе Моуринью из клуба.
Сообщается, что 25-летний футболист в восьми матчах без Моуринью отметился 6 забитыми мячами и 5 ассистами.
Напомним, что по слухам между Погба и Моуринью был конфликт, из-за которого футболист намеревался покинуть клуб.
Всего в этом сезоне Погба провел 29 игр, забил 11 голов и отдал 9 ассистов.
Моуринью был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Его место занял норвежец Уле-Гуннар Сульшер.
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