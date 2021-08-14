Погба установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

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Погба установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба переписал историю своего клуба, сообщает Opta.

Француз сделал четыре голевых паса в матче 1-го тура АПЛ против "Лидса" (5:1), и это новый рекорд "красных дьяволов".

Ранее ни одному игроку "МЮ" не удавалось оформить покер из ассистов в одной игре Премьер-лиги.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба. | http://soccernews.ru
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