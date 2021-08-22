Погба установил рекорд АПЛ

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайдет" Поль Погба стал автором рекорда английской Премьер-лиги.

Погба стал первым в истории футболистом, который сделал пять голевых передач за первые два тура сезона. Француз сделал четыре результативных паса в матче 1-го тура с "Лидсом" (5:1), а также еще один - в поединке 2-го тура с "Саутгемптоном".

28-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Всего он провел за клуб 208 матчей, забил 38 голов и отдал 47 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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