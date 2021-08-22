Погба установил рекорд АПЛ
Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Манчестер Юнайдет" Поль Погба стал автором рекорда английской Премьер-лиги.
Погба стал первым в истории футболистом, который сделал пять голевых передач за первые два тура сезона. Француз сделал четыре результативных паса в матче 1-го тура с "Лидсом" (5:1), а также еще один - в поединке 2-го тура с "Саутгемптоном".
28-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Всего он провел за клуб 208 матчей, забил 38 голов и отдал 47 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18