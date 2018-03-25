Погба уже больше месяца не разговаривает с Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уже больше месяца не разговаривает с главным тренером своей команды Жозе Моуринью.

Как информирует The Sun, отношения между 25-летним хавбеком и наставником "красных дьяволов" дали серьезный раскол - еще с февраля месяца они поддерживают связь исключительно посредством помощника португальского специалиста Руи Фариа .