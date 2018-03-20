Погба: "В футболе Месси делает то, на что больше никто не способен"

Теги поль погбалионель мессибарселона

Погба: "В футболе Месси делает то, на что больше никто не способен"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высоко отозвался об игре форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси и футбол - это две вещи, которые идут вместе. Я восхищаюсь им, он делает то, на что больше никто не способен. Его игра - это что-то особенное, он сам - особенный. Он - игрок, у которого футбол находится внутри, он чувствует его, он - невероятен", - цитирует 25-летнего хавбека TyC Sports.

Напомним, Погба расхвалил Дибалу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов