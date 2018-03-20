Погба: "В футболе Месси делает то, на что больше никто не способен"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высоко отозвался об игре форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

" Месси и футбол - это две вещи, которые идут вместе. Я восхищаюсь им, он делает то, на что больше никто не способен. Его игра - это что-то особенное, он сам - особенный. Он - игрок, у которого футбол находится внутри, он чувствует его, он - невероятен ", - цитирует 25-летнего хавбека TyC Sports.

Напомним, Погба расхвалил Дибалу. | soccernews.ru