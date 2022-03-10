Погба ведет переговоры с "Реалом" и ПСЖ

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассматривает варианты с другими клубами, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет в своем твиттере.

По сведениям источника, агент футболиста Мино Райола ведет переговоры с представителями "Реала" и ПСЖ. Хавбек летом станет свободным агентом, поэтому может достаться новому клубу бесплатно. Впрочем, Погба также может продлить контракт с манкунианцами.

В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

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