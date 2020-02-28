Погба вернется к тренировкам в общей группе "МЮ" в начале следующей неделе
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов приступить к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным источника, футболист вернется к занятиям на следующей неделе. Скорее всего, полузащитник сыграет в матче 29-го тура АПЛ против "Манчестер Сити", который состоится 8 марта.
В текущем сезоне 26-летний Погба принял участие в восьми матчах, в которых отдал две голевые передачи.
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|Арсенал Лондон
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|36
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