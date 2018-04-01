Погба: "Вопрос о том, почему я не играю, следует задавать Моуринью"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал положение, в котором он оказался в своей команде.

" Почему я стал меньше играть? Я не выбираю состав команды. Если хотите узнать ответ, спросите у Моуринью. Нет, мой диалог с ним не нарушен. Он остается моим тренером, поэтому я уважаю его выбор. За всю свою карьеру я впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией, потому что зачастую я провожу на поле все 90 минут, меня можно было заменить, но я не привык начинать игру на скамейке запасных. Но это впервые случилось ", - цитирует 25-летнего хавбека "красных дьяволов" Le 10 Sport.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов продать Мартиаля ради будущего громкого подписания. | soccernews.ru