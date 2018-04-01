Погба: "Вопрос о том, почему я не играю, следует задавать Моуринью"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедполь погба

Погба: "Вопрос о том, почему я не играю, следует задавать Моуринью"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал положение, в котором он оказался в своей команде.

"Почему я стал меньше играть? Я не выбираю состав команды. Если хотите узнать ответ, спросите у МоуриньюНет, мой диалог с ним не нарушен. Он остается моим тренером, поэтому я уважаю его выбор. За всю свою карьеру я впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией, потому что зачастую я провожу на поле все 90 минут, меня можно было заменить, но я не привык начинать игру на скамейке запасных. Но это впервые случилось", - цитирует 25-летнего хавбека "красных дьяволов" Le 10 Sport.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов продать Мартиаля ради будущего громкого подписания. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов