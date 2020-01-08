Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в инстаграме выложил видео, на котором он в футболке "Валенсии" делает упражнения.

Сегодня, 8 января, "Валенсия" играет с "Реалом" (0:1; первый тайм) в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

На футболке Погба написана фамилия Кондогбья.

Напомним, ранее француз перенес операцию на лодыжке.

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