Погба: "Возможно, это мой последний Чемпионат Мира"

Теги францияполь погба

Погба: "Возможно, это мой последний Чемпионат Мира"Полузащитник сборной Франции Поль Погба не исключил, что Чемпионат Мира в России может стать последним для него мундиалем.

"Я - реалист в вопросе того, что это может быть мой последний Чемпионат Мира. Мы не знаем, что произойдет завтра, может быть, я получу травму или появятся игроки, которые вытеснят меня из сборной. Но я надеюсь достигнуть большего, нежели другие. Некоторые игроки не имеют возможности даже раз сыграть на Чемпионате Мира", - цитирует 25-летнего хавбека goal.com.

Не пропустите: Кейн вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Чемпионата Мира. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов