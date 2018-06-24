Погба: "Возможно, это мой последний Чемпионат Мира"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба не исключил, что Чемпионат Мира в России может стать последним для него мундиалем.

"Я - реалист в вопросе того, что это может быть мой последний Чемпионат Мира. Мы не знаем, что произойдет завтра, может быть, я получу травму или появятся игроки, которые вытеснят меня из сборной. Но я надеюсь достигнуть большего, нежели другие. Некоторые игроки не имеют возможности даже раз сыграть на Чемпионате Мира", - цитирует 25-летнего хавбека goal.com.

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