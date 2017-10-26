Погба, возможно, сыграет с "Челси"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба почти восстановился после травмы задней поверхности бедра, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 24-летний француз в скором времени вернётся к тренировкам в общей группе. Отмечается, что у него есть шанс принять участие в матче 11-го тура АПЛ против "Челси", который состоится 5 ноября.

Напомним, что Погба находится в лазарете с 12 сентября, пропустив уже полтора месяца.

Также читайте: "Манчестер Юнайтед" интересуется вингером "Барселоны". | http://soccernews.ru