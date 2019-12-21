Погба всё ещё хочет сменить клуб, но "Реал" не собирается его покупать

Теги реал мадридполь погбаманчестер юнайтедтрансферы

Погба всё ещё хочет сменить клуб, но "Реал" не собирается его покупать

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все-таки хочет покинуть английский клуб. Агент футболиста обсуждал трансфер с представителями "Реала", но безрезультатно.

Мадридский клуб не хочет покупать Погба в ближайшее трансферное окно, несмотря на желание главного тренера клуба Зинедина Зидана. Сейчас "сливочные" планируют сделать упор на хавбека Федерико Вальверде. В этом сезоне он забил два гола и сделал три ассиста в 13 матчах Примеры.

Соглашение Погба с "МЮ" рассчитано до 2021 года с опцией продления на сезон. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

А еще: Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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