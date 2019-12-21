Погба всё ещё хочет сменить клуб, но "Реал" не собирается его покупать

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все-таки хочет покинуть английский клуб. Агент футболиста обсуждал трансфер с представителями "Реала", но безрезультатно.



Мадридский клуб не хочет покупать Погба в ближайшее трансферное окно, несмотря на желание главного тренера клуба Зинедина Зидана. Сейчас "сливочные" планируют сделать упор на хавбека Федерико Вальверде. В этом сезоне он забил два гола и сделал три ассиста в 13 матчах Примеры.



Соглашение Погба с "МЮ" рассчитано до 2021 года с опцией продления на сезон. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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