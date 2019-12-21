Погба всё ещё хочет сменить клуб, но "Реал" не собирается его покупать
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все-таки хочет покинуть английский клуб. Агент футболиста обсуждал трансфер с представителями "Реала", но безрезультатно.
Мадридский клуб не хочет покупать Погба в ближайшее трансферное окно, несмотря на желание главного тренера клуба Зинедина Зидана. Сейчас "сливочные" планируют сделать упор на хавбека Федерико Вальверде. В этом сезоне он забил два гола и сделал три ассиста в 13 матчах Примеры.
Соглашение Погба с "МЮ" рассчитано до 2021 года с опцией продления на сезон. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.
А еще: Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|18
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10