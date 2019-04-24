Погба выбрал новый клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, звёздный француз хочет перейти в мадридский "Реал". Об этом футболист уже объявил своим одноклубникам.

Ранее стало известно, что "красные дьяволы" не намерены продавать хавбека дешевле, чем за 150 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Погба сыграл за "МЮ" 43 матча, забил 16 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Агент Погба предпочитает, чтобы хавбек перешел в "Ювентус" вместо "Реала". | http://soccernews.ru