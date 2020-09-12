Погба вылечился от коронавируса

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Погба вылечился от коронавируса

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в строй после вынужденной паузы, связанной с заражением коронавирусом.

Напомним, что COVID-19 в организме звёздного хавбека обнаружили в конце августа.

Как сообщает Sky Sports, 27-летний футболист уже вернулся к тренировкам с командой.

Впрочем, участие Погба в матче с "Кристал Пэлас", который состоится ровно через неделю, пока под вопросом - он может не успеть набрать оптимальную форму за 7 дней.

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