Погба вышел на поле впервые с декабря 2019 года

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Погба вышел на поле впервые с декабря 2019 года

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вышел на замену в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Футболист не выступал с 26 декабря 2019 года, когда он получил травму.

В нынешнем сезоне он провел лишь 8 матчей. 

"МЮ" после 30 туров АПЛ занимает 5 место в турнирной таблице.

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