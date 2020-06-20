Погба вышел на поле впервые с декабря 2019 года
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вышел на замену в матче 30-го тура чемпионата Англии.
Футболист не выступал с 26 декабря 2019 года, когда он получил травму.
В нынешнем сезоне он провел лишь 8 матчей.
"МЮ" после 30 туров АПЛ занимает 5 место в турнирной таблице.
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|Команда
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|Ливерпуль
|27
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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