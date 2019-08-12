Погба высказался о несостоявшемся уходе из "Манчестер Юнайтед"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал тот факт, что его уход из клуба этим летом так и не состоялся.
"Значит это были просто слова. Я в Манчестере и буду полностью выкладываться каждый раз, когда выхожу на поле", - цитирует француза Goal.com.
Напомним, что купить Погба пытались мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
Сам футболист в июне заявлял, что готов к смене команды, однако "МЮ" требовал за него более 150 миллионов евро, что отпугнуло заинтересованные клубы.
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|38
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|72
|4
|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
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|70
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|Манчестер Юнайтед
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|7
|Вулверхэмптон
|38
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|Лестер Сити
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|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|Бернли
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