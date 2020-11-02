Погба высказался о поражении "МЮ" в матче с "Арсеналом"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подвел итоги матча чемпионата Англии с "Арсеналом" (0:1).

"Мы не ожидали, что будет персональная опека меня и Бруну Фернандеша. Но потом мы могли адаптироваться, должны были найти решение, но не сделали этого. По этой причине мы не предоставляли угрозу с мячом.

В первом тайме мы не пропустили, но небольшие детали определили победу "Арсенала". Они дождались нашей ошибки", - цитирует Погба Metro.

После 7 туров АПЛ "МЮ" занимает 15 место в турнирной таблице.

А еще: Погба придумал Рэшфорду новое прозвище| http://soccernews.ru