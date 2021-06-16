Погба высказался о Рюдигере, который укусил его в матче Евро-2020

Фото: кадр из трансляции матча Франция - Германия.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал поведение защитника сборной Германии Антонио Рюдигера, который укусил его в матче чемпионата Европы.

"Мы друзья с Рюдигером, в этом эпизоде не было ничего такого. Все уже в прошлом. Я не буду плакать, чтобы выпросить у арбитра желтую или красную карточку для соперника. Антонио не сильно меня укусил. Я сообщил об этом судье, он принял определенное решение, но не показал карточку. Я считаю, что это правильно. Не хочу, чтобы Рюдигера дисквалифицировали за это", - приводит слова Погба Goal.com.

Эпизод произошел во время матча Франция - Германия. Встреча завершилась победой французов со счетом 1:0 благодаря автоголу немецкого защитника Матса Хуммельса.

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