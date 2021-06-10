Погба высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ.
"По контракту у меня остался год. Об этом все знают. От "Юнайтед" пока не было конкретного предложения.
Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком "Манчестера". Сейчас я думаю о Евро, сосредоточен на этом турнире.
У меня есть агент, который занимается подобными вопросами. Номера Нассера Аль-Хелайфи у меня нет", – сказал Погба.
Также не пропустите: Официально: Вейналдум - футболист ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Альба: "Мы почти подарили Суареса прямому конкуренту"
-
Зарема отреагировала на судебный иск от "Уфы"
-
Джикия оценил состав сборной России
-
Гризманн и Бензема занимались индивидуально из-за легких повреждений
-
Роналду сказал, что полон мотивации и сделает все для победы на Евро-2020
-
Мертенс заявил, что считает Россию достойным соперником
-
Погба высказался о своем будущем
-
"Ротор" подписал четырех игроков
-
Тедеско назвал одну из причин своего ухода из "Спартака"
-
Офис президента Украины прокомментировал решение УЕФА запретить лозунг "Героям слава" на форме сборной Украины
-
"Динамо" очень близко к подписанию футболиста "Милана"
-
Данни высказался о новом тренере "Спартака"
-
Василий Уткин высказался о польских фанатах
-
Мусаев высказался о доверии Галицкого
-
Данни поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020
-
Срок дисквалификации Андре Онана сократили с 12 до 9 месяцев
-
Дель Пьеро высказался об игре Роналду
-
Официально: Вейналдум - футболист ПСЖ
-
"Уфа" подаст в суд на Зарему Салихову
-
1
Хави высказался о будущем Месси в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18