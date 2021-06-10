Погба высказался о своем будущем

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Погба высказался о своем будущемФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ.

"По контракту у меня остался год. Об этом все знают. От "Юнайтед" пока не было конкретного предложения.

Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком "Манчестера". Сейчас я думаю о Евро, сосредоточен на этом турнире.

У меня есть агент, который занимается подобными вопросами. Номера Нассера Аль-Хелайфи у меня нет", – сказал Погба.

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