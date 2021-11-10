Погба высказался о своем травме

Теги манчестер юнайтедполь погбатравмы

Погба высказался о своем травмеФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о своей травме, которую он получил в расположении национальной команды.

"Как вы могли заметить, у меня небольшая травма, надеюсь, не очень серьезная.

В ближайшие дни я пройду еще одно обследование, чтобы узнать, насколько все серьезно. Вы знаете, что я вернусь еще сильнее", – написал Погба в своем инстаграме.

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