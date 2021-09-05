Погба высказался о вылете с Евро-2020

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Погба высказался о вылете с Евро-2020Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вспомнил о вылете от сборной Швейцарии (3:3, по пен. 4:5) в 1/8 финала Евро-2020.

"Очень больно. Оглядываясь на тот матч, я могу сказать, что такого никто не мог себе даже представить. В той игре не Швейцария победила, а мы проиграли"

О спорах с Дешамом во время матча

"Между игроком и тренером случаются такие моменты. Это была дискуссия, присутствовало разочарование. Я был расстроен, что они сравняли счет. На этом все.

В этом не было ничего такого, между мной и тренером – отличные отношения. То, что сделано, уже сделано. Это также зависит и от нас, игроков", – сказал Погба для Téléfoot.

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