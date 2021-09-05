Погба высказался о вылете с Евро-2020
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вспомнил о вылете от сборной Швейцарии (3:3, по пен. 4:5) в 1/8 финала Евро-2020.
"Очень больно. Оглядываясь на тот матч, я могу сказать, что такого никто не мог себе даже представить. В той игре не Швейцария победила, а мы проиграли"
О спорах с Дешамом во время матча
"Между игроком и тренером случаются такие моменты. Это была дискуссия, присутствовало разочарование. Я был расстроен, что они сравняли счет. На этом все.
В этом не было ничего такого, между мной и тренером – отличные отношения. То, что сделано, уже сделано. Это также зависит и от нас, игроков", – сказал Погба для Téléfoot.
Также не пропустите: Кроос рассказал о восстановлении от травмы паха. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Погба высказался о вылете с Евро-2020
-
Кроос рассказал о восстановлении от травмы паха
-
В "Зените" высказались о победе сборной России над Кипром
-
Модрич не сыграет за Хорватию в следующем матче
-
Льорис высказался о ничьей в матче со сборной Украины
-
Стали известны детали контракт Гризманна с "Барелоной"
-
Бензема уверен в выходе Франции на ЧМ-2022
-
Бэйл рассказал о своем состоянии после аренды в "Тоттенхэм"
-
Экс-владелец "Интера" рассказал о целях Моуринью в "Роме"
-
Бускетс не доволен тем, что ФИФА хочет проводить ЧМ раз в два года
-
Клопп рассказал, что будет делать после "Ливерпуля"
-
"Барселона" скоро начнет готовиться к трансферу Ольмо
-
"Рома" намерена подписать Азмуна
-
Смородская похвалила сборную России
-
Миранчук останется в "Локомотиве"
-
Чичарито рассказал о своей депрессии
-
Хабиб сравнил Роналду с Месси
-
Хабиб рассказал, почему Роналду ушел из "Ювентуса"
-
Куман ценил качества Пьянича
-
Стала известна еще одна деталь перехода Гризманна в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1