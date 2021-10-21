Погба высказался об игре рядом с Роналду
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о победе над "Аталантой" (3:2) в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а также высказался об игре рядом с португальским форвардом Криштиану Роналду.
"Нам нужны были эти три очка. Они многое значат. Лига чемпионов для нас началась неудачно, мы уступили "Янг Бойз". Но потом мы добились двух очень важных побед. Теперь нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы продемонстрировали отличный характер и добились очень хорошего результата, несмотря на то что игра начался неудачно. Мы чувствовали веру, вокруг нас была позитивная энергия.
Я получаю удовольствие, играя за "Манчестер Юнайтед". Криштиану — особенный игрок, один из лучших в мире. Мне нравится играть рядом с ним", - сказал француз.
Также не пропустите: Анчелотти рассказал о готовности Азара к "Эль Класико" и назвал схему на матч. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Орлов высказался о будущем Дзюбы в "Зените"
-
Стали известны требования Холанда по зарплате для нового клуба
-
Анри назвал лучшего игрока мира
-
"Ньюкасл" может назначить экс-тренера "Шахтера"
-
Анчелотти высказался о Кумане и Фати
-
Стали известны сроки восстановления Лукаку
-
Анчелотти высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
В "Фиорентине" прокомментировал слухи о травме Кокорина
-
Погба высказался об игре рядом с Роналду
-
Стало известно, сколько Стив Брюс получил за свое увольнение из "Ньюкасла"
-
Анчелотти рассказал о готовности Азара к "Эль Класико" и назвал схему на матч
-
1
Миранчук показал рекордную скорость в этом сезоне Лиги чемпионов
-
Кокорин пропустит следующий матч "Фиорентины"
-
"Реал" присоединился к гонке за Адейеми
-
"Интер" может забрать себе лидера "Наполи"
-
Лапорта мечтает о составе из собственных воспитанников
-
Бруну Фернандеш рассказал о доверии Сульшеру в команде
-
3
Кьеллини: "Лучше бы Роналду ушел раньше"
-
Президент "Баварии" высказался об идее проведения ЧМ каждые два года
-
Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18