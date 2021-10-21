Погба высказался об игре рядом с Роналду

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о победе над "Аталантой" (3:2) в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, а также высказался об игре рядом с португальским форвардом Криштиану Роналду.

"Нам нужны были эти три очка. Они многое значат. Лига чемпионов для нас началась неудачно, мы уступили "Янг Бойз". Но потом мы добились двух очень важных побед. Теперь нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы продемонстрировали отличный характер и добились очень хорошего результата, несмотря на то что игра начался неудачно. Мы чувствовали веру, вокруг нас была позитивная энергия.

Я получаю удовольствие, играя за "Манчестер Юнайтед". Криштиану — особенный игрок, один из лучших в мире. Мне нравится играть рядом с ним", - сказал француз.

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