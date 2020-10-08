Погба высказался по поводу интереса к нему со стороны "Реала"

Теги поль погбаманчестер юнайтедреал мадрид

Погба высказался по поводу интереса к нему со стороны "Реала"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что думает об интересе к нему со стороны мадридского "Реала".

"Все игроки рады были бы сыграть за "Реал". Это была бы места. Для меня это мечта, почему бы и нет.

Но я в "Манчестере", люблю свой клуб. Собираюсь отдать все, чтобы получить удовольствие от игры, а также вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться", - цитирует Marca Погба.

Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость игрока - 80 миллионов евро.

А еще: "Манчестер Юнайтед" вернется за Упамекано в 2021 году| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус

Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов