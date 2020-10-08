Погба высказался по поводу интереса к нему со стороны "Реала"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, что думает об интересе к нему со стороны мадридского "Реала".

"Все игроки рады были бы сыграть за "Реал". Это была бы места. Для меня это мечта, почему бы и нет.

Но я в "Манчестере", люблю свой клуб. Собираюсь отдать все, чтобы получить удовольствие от игры, а также вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться", - цитирует Marca Погба.

Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость игрока - 80 миллионов евро.

А еще: "Манчестер Юнайтед" вернется за Упамекано в 2021 году| http://soccernews.ru