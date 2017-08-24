Погба высоко отозвался о Руни

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о решении экс-капитана "красных дьяволов" Уэйна Руни завершить международную карьеру.

"Всегда буду скучать по такому капитану, как Руни. У него есть большой опыт, и он выиграл много титулов. Это лучший игрок, который может помочь команде. Молодые футболисты могут подойти к нему и он поможет им стать лучше. Уэйн делает то, что любит. Он отличный парень. Руни всегда будет легендой" - приводит слова Погба Sky Sports.

Напомним, что Погба и Руни вместе играли за "МЮ" в прошлом сезоне, однако этим летом многолетний лидер манкунианцев перебрался в "Эвертон". | http://soccernews.ru