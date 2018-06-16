Погба вывел сборную Франции вперёд в матче с Австралией

Сборная Франции вновь вышла вперёд в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Австралии.

На 80-й минуте гол забил полузащитник "трёхцветных" Поль Погба.

Не пропустите: Гризманн впервые в карьере отличился в матче Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru