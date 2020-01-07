Погба: "Я едва не выпил свой мочу, перепутав ее с соком"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, как он отходил от операции на травмированной лодыжке.
"Сейчас я не знаю, нахожусь ли я под кайфом или являюсь трезвым. Я не ощущаю пальцев на ногах, но понимаю, что все еще жив. Так что у меня хорошие новости. Когда мне что-то вкололи, то попросили думать о чем-то хорошем. Я думал о сыне, поэтому вырубился не так быстро. Когда я очнулся, то едва не выпил собственную мочу, перепутав ее с яблочным соком", - сказал Погба в видеообращении, опубликованном в сториз своего Instagram.
В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов продать Погба в январе. | http://soccernews.ru
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|3
|Манчестер Сити
|21
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|Челси
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|21
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|Вулверхэмптон
|21
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|8
|Шеффилд Юнайтед
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|9
|Кристал Пэлас
|21
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|Арсенал Лондон
|21
|27
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|21
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|24
|15
|Бернли
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|Вест Хэм Юнайтед
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|17
|Астон Вилла
|21
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