Погба: "Я едва не выпил свой мочу, перепутав ее с соком"

1 Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба: "Я едва не выпил свой мочу, перепутав ее с соком"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, как он отходил от операции на травмированной лодыжке.

"Сейчас я не знаю, нахожусь ли я под кайфом или являюсь трезвым. Я не ощущаю пальцев на ногах, но понимаю, что все еще жив. Так что у меня хорошие новости. Когда мне что-то вкололи, то попросили думать о чем-то хорошем. Я думал о сыне, поэтому вырубился не так быстро. Когда я очнулся, то едва не выпил собственную мочу, перепутав ее с яблочным соком", - сказал Погба в видеообращении, опубликованном в сториз своего Instagram.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов продать Погба в январе. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зачем ему рядом моча?

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