Погба: "Я постоянно слежу за "Барселоной"



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Барселоной" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Я постоянно слежу за "Барселоной". Всегда можно научиться чему-то новому. К тому же, я просто люблю играть в футбол. Система игры "Барселоны" может дать мне что-то новое. Это команда является одной из лучших в мире и за нее играют топовые футболисты.

Надеюсь, что получу удовольствие от игр с "Барселоной". Всегда приятно играть против лучших футболистов в мире", - приводит слова Погба AS.

Первый матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" состоится 10 апреля. Ответная встреча пройдет в Испании 16 апреля.

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