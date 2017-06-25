Погба: "Я пойму Гризманна, если он перейдет в "Манчестер Сити"

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Погба: "Я пойму Гризманна, если он перейдет в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его дружба с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном не закончится, даже в случае перехода форварда в "Манчестер Сити".

"Я желаю Гризманну только счастья. Я пойму его, если он останется в "Атлетико" или решит перейти в "Манчестер Сити". Антуан является одним из лучших игроков в мире", - приводит слова Погба Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за 26-летнего Гризманна 100 миллионов евро, но этот трансфер пока не состоялся.

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