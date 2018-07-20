Погба зачитал рэп в честь победы на ЧМ-2018

1 Теги францияполь погба

Погба зачитал рэп в честь победы на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Франции Поль Погба ярко отпраздновал победу команды на Чемпионате Мира-2018.

Футболист зачитал рэп, использовав в тексте имена своих партнеров по команде.

 

L’ambiance ⭐⭐ mood @telefoot_tf1 @equipedefrance #fiersdetrebleus #worldcup2018

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Напомним, что 25-летний Погба стал автором одного из голов в финале ЧМ-2018 с Хорватией (4:2).

Не пропустите: У руководства и тренерского штаба "Барселоны" разошлись мнения относительно трансфера Погба. | http://soccernews.ru

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