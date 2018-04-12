Погба заинтересован в переходе в ПСЖ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заинтересован в переходе в ПСЖ, информирует Paris United.
Так, по сведениям источника, 25-летний хавбек "красных дьяволов" уже контактировал с некоторыми игроками парижан относительно атмосферы, которая царит непосредственно в их клубе и команде.
Ожидается, что ПСЖ также будет не против вернуть игрока на родину.
В нынешнем сезоне Погба забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 29 матчах за "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21