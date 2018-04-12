Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заинтересован в переходе в ПСЖ, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, 25-летний хавбек "красных дьяволов" уже контактировал с некоторыми игроками парижан относительно атмосферы, которая царит непосредственно в их клубе и команде.

Ожидается, что ПСЖ также будет не против вернуть игрока на родину.

В нынешнем сезоне Погба забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 29 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, зимой Райола предлагал "Реалу" приобрести Погба.