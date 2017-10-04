Погба запретили играть в баскетбол

Медицинский штаб "Манчестер Юнайтед" принял решение запретить Полю Погба играть в баскетбол.

Как сообщает The Sun, хавбек продолжает восстанавливаться после полученной в матче Лиги чемпионов против "Базеля" (3:0).

В клубе боятся, что увлечение французом баскетболом может увеличить сроки его возвращения в строй.

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