Погба заявил о планах стать лидером "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил о планах стать лидером своей команды.

Француз считает, что именно он должен взять на себя эту роль после того, как команду покинул Златан Ибрагимович.

"Очевидно, что Златан был лидером, он был большим лидером, потому что он всегда помогал команде, и даже когда не играл, он был лидером за пределами поля. Я пришел в "МЮ", чтобы быть лидером команды. Это цель, к которой я стремлюсь. Хочу расти как игрок и как лидер. Надеюсь, что смогу многому научиться у Кэррика и других игроков и стать лидером", - сказал он.

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