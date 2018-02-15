Погба жалеет о возвращении в "Манчестер Юнайтед" и задумывается о переходе в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба жалеет о возвращении в манкунианский клуб, сообщает Sport Witness‏ со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, звёздный француз недоволен тремя факторами: стилем игры "красных дьяволов", отношениями с главным тренером Жозе Моуринью, а также тем, что ему не удалось переманить на "Олд Траффорд" своего соотечественника Антуана Гризманна.

В связи с этим, Погба задумывается о переходе в мадридский "Реал". Если ситуация в ближайшее время не изменится, то 24-летний футболист попытается продавить следующим летом свой трансфер в королевский клуб.

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