Погба ждет действий от "Реала"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще ждет предложения от "Реала".
По сведениям L’Equipe, француз ждет действий от мадридского клуба. Отмечается, что Погба желает играть за "Реал" и очень хочет поработать с Зинедином Зиданом.
Ранее сообщалось, что "МЮ" требует за футболиста 200 миллионов евро и "сливочные" не потянут такой трансфер этим летом.
Читайте также: "Ювентус" предложил трех игроков в обмен на Погба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"
-
Алжир обыграл Сенегал в финале Кубка Африки-2019
-
ПСЖ может продать Неймара для увеличения зарплаты Мбаппе
-
Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия
-
"Локомотив" объявил о продлении контракта с трансферной целью "Спартака" и "Зенита"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 июля
-
Эд Ширан выступил на стадионе "Спартака" в футболке сборной России
-
Почеттино рассказал, почему он остался в "Тоттенхэме"
-
Названа вероятность побега Кокорина и Мамаева из колонии
-
Форвард "Милана" отказался от переезда в АПЛ
-
Два топ-клуба поборются за Дибалу
-
"Милан" нацелился на летнего новичка "Ювентуса"
-
Погба ждет действий от "Реала"
-
Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"
-
Алжир обыграл Сенегал в финале Кубка Африки-2019
-
"Интер" улучшил предложение по Лукаку, но оно все равно не устраивает "Манчестер Юнайтед"
-
1
Иско отказал клубу из Бундеслиги
-
Головин травмировался в товарищеском матче
-
1
Российский вратарь Митрюшкин пропустил нелепый гол в чемпионате Швейцарии
-
"Манчестер Сити", возможно, не будет искать замену Компани
-
"Милан" назвал "Роме" стоимость Сусо
-
"Ювентус" предложит Игуаину деньги, чтобы он покинул клуб
-
"Удинезе" подписал форварда "Реала"
-
1
"Барселона" не будет подписывать Алабу
-
Сенегал и Алжир назвали составы на финал Кубка Африки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16