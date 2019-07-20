Погба ждет действий от "Реала"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще ждет предложения от "Реала".

По сведениям L’Equipe, француз ждет действий от мадридского клуба. Отмечается, что Погба желает играть за "Реал" и очень хочет поработать с Зинедином Зиданом.

Ранее сообщалось, что "МЮ" требует за футболиста 200 миллионов евро и "сливочные" не потянут такой трансфер этим летом.

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