Погба желает вернуться в "Ювентус"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вновь задумался над уходом из клуба.

По сведениям Tuttosport, француз желает вернуться в "Ювентус", однако "МЮ" не намерен отпускать игрока менее чем за 120 миллионов евро.

Отмечается, что Погба откажется от продления контракта с "МЮ", чтобы следующим летом клуб снизил свои запросы по стоимости трансфера. Соглашение Погба с клубом действует до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне на счету Погба один гол и четыре ассиста в 22 играх.

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