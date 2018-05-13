Погба: "Золотой мяч" - это скорее мечта, нежели цель"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба рассказал о своих футбольных мечтах.
"Я хочу выиграть Чемпионат Мира и Лигу Чемпионов, а также стать лучшим. "Золотой мяч" - это скорее мечта для меня, нежели цель. Можно быть счастливым и выиграть "Золотой мяч", примером этому является Роналдиньо", - приводит слова 25-летнего хавбека goal.com.
В нынешнем сезоне Погба забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника "Ювентуса". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ
-
Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"
-
Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"
-
Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"
-
"Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"
-
Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"
-
Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб
-
Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"
-
Абрамович сократит свои расходы на "Челси"
-
Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето
-
"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"
-
Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака
-
Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"
-
В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"
-
Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"
-
В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников
-
Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции
-
Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"
-
"Локомотив" установил антирекорд чемпионата России
-
Аллегри: "Если меня не уволят, останусь в "Ювентусе" и на следующий сезон"
-
Венгер: "Разумеется, я останусь в футболе"