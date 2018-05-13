Погба: "Золотой мяч" - это скорее мечта, нежели цель"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба рассказал о своих футбольных мечтах.

"Я хочу выиграть Чемпионат Мира и Лигу Чемпионов, а также стать лучшим. "Золотой мяч" - это скорее мечта для меня, нежели цель. Можно быть счастливым и выиграть "Золотой мяч", примером этому является Роналдиньо", - приводит слова 25-летнего хавбека goal.com.

В нынешнем сезоне Погба забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию защитника "Ювентуса". | soccernews.ru