Погиб Хосе Антонио Рейес
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате автокатастрофы. Спортсмену было 35 лет.
Рейес является воспитанником "Севильи". Помимо "нервионцев" он выступал за "Арсенал", "Реал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову", "Синьцзян Тяньшань Леопард" и "Эстремадуру".
За сборную Испании атакующий полузащитник выступал с 2003 по 2006 год, сыграл 21 матч и забил 4 гола.
В течение карьеры Рейес выиграл 12 трофеев. Почти половина из них - это кубки Лиги Европы. Этот турнир он выигрывал 5 раз.
Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ узнали подробности трагического ДТП с участием Рейеса
-
"Барселона" выдвинула Неймару четыре условия
-
Месси не понравился ЧМ-2018 в России
-
Тимощук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов
-
Серхио Рамос прокомментировал гибель Рейеса
-
"Барселона" включилась в борьбу за Фирпо
-
В сети появилось видео празднования испанского клуба с участием стриптизёрши
-
1
Погиб Хосе Антонио Рейес
-
Алдонин забрал у родителей Началовой дочь Веру
-
"Тоттенхэм" может обновить свой трансферный рекорд
-
1
"Милан" близок к исключению из еврокубков на следующий сезон
-
2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 12 тура
-
Сборная России тренируется в полном составе
-
1
Месси удивлён решением "Реала" продать Роналду
-
Официально: Хаби Алонсо - новый тренер дубля "Реал Сосьедада"
-
"Интер" и "Атлетико" могут обменяться форвардами
-
Дзюба рассказал о своём отношении к Массимо Каррере
-
2
Месси скучает по Хави и Иньесте
-
"Милан" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Доннаруммы
-
Рамос остался в "Реале" благодаря Зидану
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32