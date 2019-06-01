Погиб Хосе Антонио Рейес

Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате автокатастрофы. Спортсмену было 35 лет.

Рейес является воспитанником "Севильи". Помимо "нервионцев" он выступал за "Арсенал", "Реал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову", "Синьцзян Тяньшань Леопард" и "Эстремадуру".

За сборную Испании атакующий полузащитник выступал с 2003 по 2006 год, сыграл 21 матч и забил 4 гола.

В течение карьеры Рейес выиграл 12 трофеев. Почти половина из них - это кубки Лиги Европы. Этот турнир он выигрывал 5 раз.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2015-2019). | http://soccernews.ru