Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Так понравившиеся футбольной общественности высказывания главных тренеров "Наполи" и "Интера" относительно друг друга наглядно показали текущий интерес к не самым популярным клубам чемпионата. Напомню, перед матчем Спалетти сказал о том, что если бы Сарри продолжил работать в банке, то стал бы уже министром экономики, а Маурицио уже после игры ответил, что Лучано, судя по сегодняшнему матчу, должен быть министром обороны. Также есть ощущение, что итальянская пресса уделяет совсем мало внимания обладателю Скудетто шести последних сезонов – туринскому "Ювентусу". Видимо, им наскучило видеть одно и то же каждый год, и они смакуют текущую гонку за первое место между "Интером" и "Наполи".

Если рассматривать результаты неаполитанцев в последних шести сезонах Серии А, чемпионство в которых неизменно завоевывал "Ювентус", то можно сделать разделение на три этапа, по два года работы каждому тренеру.

Маццарри:

Сезон 2011/2012 – 5 место отрыв "Ювентуса" – 23 очка.

Сезон 2012/2013 – 2 место отрыв "Ювентуса" – 9 очков.

Бенитес:

Сезон 2013/2014 – 3 место отрыв "Ювентуса" – 24 очка.

Сезон 2014/2015 – 5 место отрыв "Ювентуса" – 24 очка.

Сарри:

Сезон 2015/2016 – 2 место, отрыв "Ювентуса" – 9 очков.

Сезон 2016/2017 – 3 место, отрыв "Ювентуса" – 5 очков.

Сезон 2017/2018 – 1 место, отрыв "Наполи" – 3 очка.

В нынешнем сезоне подопечные Сарри лидируют в чемпионате, опережая туринцев на 3 очка. Причем такой результат абсолютно по делу – "Наполи" на данный момент лучшая команда Серии А. Их игрой не перестают восхищаться а если заглянуть в статистику, то и там полное доминирование: неаполитанцы лучшие в чемпионате по проценту владения мячом, точности передач, количеству ударов по воротам соперников в общем и ударам в створ в частности. В принципе, похожая статистика была и в прошлом сезоне, однако подопечные Сарри финишировали лишь на третьем месте.

Когда в 2013 году "Наполи" возглавил Бенитес, в команде произошла своего рода революция, которая коснулась как состава, так и самого содержания игры, показываемой "партенопейцами". Прилично отстав от "Ювентуса" в своем первом сезоне, Рафа потребовал от руководства необходимости усиления, но, не получив нужных ему игроков, уехал в Мадрид. Хотя он сделал бы это в любом случае – от таких предложений не отказываются.

Маурицио Сарри, придя в клуб, сразу стал показывать свое умение выжимать максимум из каждого игрока. Именно под его руководством Игуаин стал лучшим бомбардиром Серии А, побив рекорд многолетней давности, а после ухода Пипиты решение тренера сделать центральным нападающим Мертенса до сих пор приносит плоды в виде множества голов бельгийца.

Неаполитанцы неизменно прогрессировали под руководством Сарри, постепенно засыпая пропасть между ними и "Ювентусом" и подбираясь к уровню туринцев все ближе и ближе. Вроде не сильно все и поменялось: по-прежнему быстрые атаки "адзурри" через левый фланг с ударами Мертенса и Инсинье, и переводы на Гамшика в центр или на дальнюю штангу Кальехону – вот только все это стало быстрее, точнее и, как следствие, результативнее.

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В последних матчах "Наполи" были такие моменты, когда игра команды приобретала новые необычные краски. "Партенопейцы" по-прежнему дорожили мячом, но особого продвижения вперед не было – они пытались довести до верного каждую атаку, исключив ненужные потери, но этих самых атак практически не было. Данная ситуация очень непривычна - обычно команда Сарри, забив один гол, тут же бежит забивать и второй, а за ним и третий.

Все дело в том, что "Наполи" впервые за долгое время поверил в возможность завоевания Скудетто. Хорошие старты были у команды и раньше, но все заканчивалось ожиданием того, когда "Ювентус" или кто-то другой догонит "адзурри". Сейчас же, по истечении 10 туров, команда почувствовала уверенность благодаря долгому лидерству, а также выездным победам над такими соперниками как "Лацио" и "Рома".

В матчах с "Джеона", "Интером" и той же "Ромой" в действиях неаполитанцев присутствовала некая излишняя осторожность: если раньше команда выходила на поле и просто пыталась как можно скорее огорчить соперника, то теперь уже в дебюте встречи можно наблюдать, как "Наполи" притирается к оппоненту. Ураганные атаки великолепной четверки в лице Гамшика, Мертенса, Инсинье и Кальехона становятся более сдержанными и редкими. Словак стал меньше бегать в штрафную, где преимущество может создаваться за счет подключения фланговых защитников, в то время как Лоренцо и Дрис путают своими перемещениями оборону соперника.

"Наполи" позволяет себе играть на удержание счета, держа в уме важность каждого очка. Они могут обезопасить себя низким расположением центральных полузащитников, ведь постоянные рывки Инсинье, Мертенса и Кальехона позволяют дойти до чужой штрафной без особого риска потерять мяч в середине поля. С каждым набранным очком, с каждой неделей лидерства в чемпионате неаполитанцы становятся увереннее, и мечты о Скудетто перестают быть просто мечтами и становятся реальной целью.

Можно провести аналогию с чемпионским сезоном "Лестера", ведь команда Раньери добилась очень важных побед именно тогда, когда ее футболисты сознали, что это все-таки возможно. Их было просто не удержать в погоне за мечтой. Так что в определенный момент "Наполи" просто должен быть на первом месте, и можно не сомневаться, что команда его удержит. Подопечные Сарри уже увидели перспективу чемпионства в Серии А по итогам сезона, и вместе с тренером они осторожно бегут к финишной прямой, до которой, все же еще далековато.

В то же время средний возраст игроков "Наполи" составляет 27 лет. Гамшику, Кальехону и Мертенсу уже по тридцать, Гуляму, Инсинье и Кулибали по двадцать шесть, не говоря про ветеранов в лице Рейны, Альбиоля или Маджо. Все они играют вместе уже около пяти лет, и шансов устроить настоящий праздник в Неаполе с каждым годом становится все меньше. Нейтральные зрители желают чемпионства "Наполи" даже больше, чем возвращения "Милана" или "Интера" (подождут), и в первую очередь, из-за привлекательности самой команды. Она меняет интерес к итальянской лиге, футбол, показываемый неаполитанцами никого не оставляет равнодушным, а попасть на старый "Сан-Паоло" хочется больше, чем любую другую современную арену.

Когда-то это должно было случиться: "Ювентус" в роли догоняющего, а перспектив падения лидера пока не предвидится. Разве что короткая скамейка может сыграть свою роль, но и у туринцев нет состава на две команды. За последние несколько лет практически в каждом чемпионате был сезон, по итогам которого титул выигрывала команда, не являвшаяся фаворитом: "Лестер", "Монако", "Атлетико", "Фейенорд", "Спартак". А зарождение интриги в Италии, в итоге, может стать самым интересным событием этого европейского сезона.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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