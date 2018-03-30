Погоня за "паровозом" продолжается: "Спартак" против "Тосно"

"Спартак" – "Тосно"

Стадион: "Открытие Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)

В рамках 24-го тура РФПЛ на стадионе "Открытие Арена" местный "Спартак" примет футбольный клуб "Тосно". В турнирной таблице команды разделяет 21 очко, так что статус фаворита московской команды не подвергается сомнениям. Первая встреча этих клубов состоялась в 10 туре на "Петровском" и завершилась результативной ничьей – 2:2. У подопечных Карреры имеются серьезные проблемы с составом, что может сыграть решающую роль на заключительном отрезке чемпионата.

"Спартак" продолжает борьбу за золотые медали российской Премьер-Лиги. Московская команда является ближайшим преследователем "Локомотива" в турнирной таблице РФПЛ. На текущий момент отрыв "железнодорожников" составляет 5 очков, причем у подопечных Семина есть еще матч в запасе. В двух прошлых турах "красно-белые" поочередно обыграли "СКА-Хабаровск" (1:0) и "Рубин" (2:1), причем обе победы получились достаточно трудовыми.

Из еврокубков "спартачи" уже выбыли, так что теперь Каррера может сконцентрироваться на чемпионате и Кубке России. Помешать выполнению поставленных задач может большое количество травмированных игроков. Среди них значатся Джикия, Зобнин, Бокетти и Тигиев, также под вопросом участие в матче форварда Зе Луиша.

"Тосно" располагается на 14-й строчке турнирной таблицы РФПЛ, правда, отрыв от зоны вылета составляет всего 1 балл. Два предыдущих матча в рамках Премьер-Лиги подопечные Парфенова проиграли: сначала "Рубину" на домашней арене – 0:1, затем "Анжи" на выезде – 0:2. Главная задача тосненцев на остаток сезона предельно ясна – сохранение прописки в высшем дивизионе. Потерь в составе питерской команды нет, кроме того, вновь ожидается выход с первых минут пребывающего в отвратной форме Павла Погребняка.

Интересные факты противостояния "Спартака" и "Тосно":

В 3 последних играх тосненцев в РФПЛ было забито не более 2 голов.

"Спартак" не проигрывает в чемпионате России вот уже 16 матчей подряд.

В 5-ти предыдущих поединках РФПЛ "красно-белые" пропустили всего 1 гол.

"Тосно" проиграл 4 из 5 последних матчей российской Премьер-Лиги.

Ориентировочные составы на игру:

Спартак: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Самедов, Ханни, Промес, Луис Адриано.

Тосно: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Миюшкович, Чернов, Жигулев, Полетанович, Галиулин, Рикардиньо, Нуну Роша, Погребняк.

Прогноз на матч "Спартак" – "Тосно":

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, хотя ожидать легкой прогулки "Спартаку" точно не стоит. У команды Карреры много травмированных, мотивации у "Тосно" не меньше, да и первый наглядно матч показал, как неожиданно может закончиться вроде бы проходной для москвичей поединок.

Победа "Спартака" оценивается коэффициентом 1,37, ничейный исход – 5,40, виктория "Тосно" – 9,70.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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