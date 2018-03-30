Погоня за "паровозом" продолжается: "Спартак" против "Тосно"

Теги спартак москватосно

Погоня за "паровозом" продолжается: "Спартак" против "Тосно"

"Спартак" – "Тосно"

Стадион: "Открытие Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)

В рамках 24-го тура РФПЛ на стадионе "Открытие Арена" местный "Спартак" примет футбольный клуб "Тосно". В турнирной таблице команды разделяет 21 очко, так что статус фаворита московской команды не подвергается сомнениям. Первая встреча этих клубов состоялась в 10 туре на "Петровском" и завершилась результативной ничьей – 2:2. У подопечных Карреры имеются серьезные проблемы с составом, что может сыграть решающую роль на заключительном отрезке чемпионата.

"Спартак" продолжает борьбу за золотые медали российской Премьер-Лиги. Московская команда является ближайшим преследователем "Локомотива" в турнирной таблице РФПЛ. На текущий момент отрыв "железнодорожников" составляет 5 очков, причем у подопечных Семина есть еще матч в запасе. В двух прошлых турах "красно-белые" поочередно обыграли "СКА-Хабаровск" (1:0) и "Рубин" (2:1), причем обе победы получились достаточно трудовыми.

Из еврокубков "спартачи" уже выбыли, так что теперь Каррера может сконцентрироваться на чемпионате и Кубке России. Помешать выполнению поставленных задач может большое количество травмированных игроков. Среди них значатся Джикия, Зобнин, Бокетти и Тигиев, также под вопросом участие в матче форварда Зе Луиша.

"Тосно" располагается на 14-й строчке турнирной таблицы РФПЛ, правда, отрыв от зоны вылета составляет всего 1 балл. Два предыдущих матча в рамках Премьер-Лиги подопечные Парфенова проиграли: сначала "Рубину" на домашней арене – 0:1, затем "Анжи" на выезде – 0:2. Главная задача тосненцев на остаток сезона предельно ясна – сохранение прописки в высшем дивизионе. Потерь в составе питерской команды нет, кроме того, вновь ожидается выход с первых минут пребывающего в отвратной форме Павла Погребняка.

Интересные факты противостояния "Спартака" и "Тосно":

В 3 последних играх тосненцев в РФПЛ было забито не более 2 голов.

"Спартак" не проигрывает в чемпионате России вот уже 16 матчей подряд.

В 5-ти предыдущих поединках РФПЛ "красно-белые" пропустили всего 1 гол.

"Тосно" проиграл 4 из 5 последних матчей российской Премьер-Лиги.

Ориентировочные составы на игру:

Спартак: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Самедов, Ханни, Промес, Луис Адриано.

Тосно: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Миюшкович, Чернов, Жигулев, Полетанович, Галиулин, Рикардиньо, Нуну Роша, Погребняк.

Прогноз на матч "Спартак" – "Тосно":

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, хотя ожидать легкой прогулки "Спартаку" точно не стоит. У команды Карреры много травмированных, мотивации у "Тосно" не меньше, да и первый наглядно матч показал, как неожиданно может закончиться вроде бы проходной для москвичей поединок.

Победа "Спартака" оценивается коэффициентом 1,37, ничейный исход – 5,40, виктория "Тосно" – 9,70.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Месси и аргентинский колхоз: у Лео большие проблемы

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов