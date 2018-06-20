Погребняк: "Автогол нам здорово помог, если бы не он - неизвестно, чем бы все закончилось"

Теги павел погребнякроссияегипет

Погребняк: "Автогол нам здорово помог, если бы не он - неизвестно, чем бы все закончилось"Известный форвард Павел Погребняк, ныне находящийся без клуба, прокомментировал победу сборной России над национальной командой Египта во втором туре группового этапа Чемпионата Мира.

"Первый тайм вообще прошел практически без моментов. Было много единоборств, большинство из которых мы выигрывали. Я бы сказал - поддушивали африканцев при помощи поддержки стадиона. А после перерыва уже автогол нам здорово помог. А так бы еще неизвестно, как все закончилось…

Автогол - ключевой момент встречи. Египтянам уже надо было забивать два гола, они раскрылись. Россияне же здорово воспользовались сложившейся ситуацией, сыграли грамотно. Дзюба забил классный гол. Нормально, движемся дальше", - цитирует 34-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Червиченко назвал Смолова пешеходом. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов