Погребняк: "Автогол нам здорово помог, если бы не он - неизвестно, чем бы все закончилось"

Известный форвард Павел Погребняк, ныне находящийся без клуба, прокомментировал победу сборной России над национальной командой Египта во втором туре группового этапа Чемпионата Мира.

"Первый тайм вообще прошел практически без моментов. Было много единоборств, большинство из которых мы выигрывали. Я бы сказал - поддушивали африканцев при помощи поддержки стадиона. А после перерыва уже автогол нам здорово помог. А так бы еще неизвестно, как все закончилось…

Автогол - ключевой момент встречи. Египтянам уже надо было забивать два гола, они раскрылись. Россияне же здорово воспользовались сложившейся ситуацией, сыграли грамотно. Дзюба забил классный гол. Нормально, движемся дальше", - цитирует 34-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Червиченко назвал Смолова пешеходом. | soccernews.ru