Погребняк: "Автогол нам здорово помог, если бы не он - неизвестно, чем бы все закончилось"
Известный форвард Павел Погребняк, ныне находящийся без клуба, прокомментировал победу сборной России над национальной командой Египта во втором туре группового этапа Чемпионата Мира.
"Первый тайм вообще прошел практически без моментов. Было много единоборств, большинство из которых мы выигрывали. Я бы сказал - поддушивали африканцев при помощи поддержки стадиона. А после перерыва уже автогол нам здорово помог. А так бы еще неизвестно, как все закончилось…
Автогол - ключевой момент встречи. Египтянам уже надо было забивать два гола, они раскрылись. Россияне же здорово воспользовались сложившейся ситуацией, сыграли грамотно. Дзюба забил классный гол. Нормально, движемся дальше", - цитирует 34-летнего нападающего СЭ.
Напомним, Червиченко назвал Смолова пешеходом. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клопп намерен расстаться с тремя футболистами
-
Шведский журналист подарил Хедире билеты в Германию
-
Австралия сравняла счет в игре с Данией
-
Эмре Джан прошел медобследование в "Ювентусе"
-
Еще один испанский клуб интересуется форвардом "Реала"
-
Шкриньяр высказался о том, что "Интер" не продал его в "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная Дании забивает быстрый гол в матче с Австралией
-
Бышовец назвал случайными успехи сборной России на ЧМ-2018
-
Вернер назвал предстоящий матч Германии против Швеции "борьбой за свою жизнь"
-
Агент считает, что России повезло с Черчесовым
-
Игрок "Челси" Дзаппакоста определился со своим будущим
-
Уткин высказался по поводу ликвидации "Тосно"
-
Новая форма "Челси" будет желтого цвета: опубликовано фото
-
Кудряшов не удивлен успехами сборной России на ЧМ-2018
-
Эриксен и Муй попали в стартовые составы сборных Дании и Австралии
-
"Ювентус" готов заплатить за Головина 20 миллионов евро
-
Защитник "Атлетико" сделал важное заявление о своем будущем в клубе
-
"Рома" и "Болонья" обменяются вратарями
-
Мама Месси рассказала об отношении сына к критике
-
Экс-игрок ЦСКА и "Зенита" Семшов начал тренерскую карьеру
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0