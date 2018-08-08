Погребняк близок к подписанию контракта с клубом РФПЛ

Теги уралпавел погребняк

Погребняк близок к подписанию контракта с клубом РФПЛИзвестный форвард Павел Погребняк, ныне являющийся свободным агентом, близок к подписанию контракта с екатеринбургским "Уралом".

Об этом, как информирует Спорт24, сообщил президент "оранжево-черных" Григорий Иванов. В частности, он рассказал: "К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий. Еще есть время - 20 с лишним дней. Мы ведем работу, просматриваем игроков, ведем переговоры. Пока не можем подобрать нападающего, который будет "палочкой-выручалочкой". Думаю, найдем. Погребняка мы, думаю, заполучим. 20-го числа он должен к нам присоединиться, заканчивает лечение".

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