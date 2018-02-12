Погребняк: "Буду играть, пока Лев Лещенко будет петь"

Бывший нападающий "Динамо" Павел Погребняк рассказал о том, как долго планирует оставаться в профессиональном футболе.

Напомним, что сейчас форвард находится на просмотре в "Тосно".

"Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.

Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть", – сказал 34-летний футболист.

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