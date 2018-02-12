Погребняк: "Буду играть, пока Лев Лещенко будет петь"

Теги павел погребняк

Погребняк: "Буду играть, пока Лев Лещенко будет петь"Бывший нападающий "Динамо" Павел Погребняк рассказал о том, как долго планирует оставаться в профессиональном футболе.

Напомним, что сейчас форвард находится на просмотре в "Тосно".

"Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.

Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть", – сказал 34-летний футболист.

Читайте: Погребняк: "Всем тренерам "Динамо" было запрещено ставить меня в состав, пока я не откажусь от своего контракта"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов