Погребняк: "Буду играть, пока Лев Лещенко будет петь"
Бывший нападающий "Динамо" Павел Погребняк рассказал о том, как долго планирует оставаться в профессиональном футболе.
Напомним, что сейчас форвард находится на просмотре в "Тосно".
"Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.
Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть", – сказал 34-летний футболист.
Читайте: Погребняк: "Всем тренерам "Динамо" было запрещено ставить меня в состав, пока я не откажусь от своего контракта" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дрогба расхвалил Салаха
-
Клопп еще не определился с голкипером на матч против "Порту"
-
Лидер ФНЛ подписал черногорского форварда
-
"Олимпиакос" наказали лишением трех очков и двумя матчами без зрителей
-
Президент Испании высказался касательно возможного трансфера Неймара в "Реал"
-
Лемар принял окончательное решение по будущему в "Монако"
-
Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"
-
Гюндоган раскритиковал Бундеслигу
-
"Атлетико" нашел замену Гризманну
-
Агент: "Вскоре Щесны станет одним из лучших вратарей в мире"
-
Пора удивлять в плей-офф: "Базель" принимает "Манчестер Сити"
-
Турин против Лондона: "Ювентус" впервые в истории схлестнется с "Тоттенхэмом"
-
Итоги и символическая сборная 27-го тура АПЛ
-
Азар озвучил задачи "Челси" на текущий сезон
-
Неймар опубликовал фото эротического характера
-
Жиру получил травму головы
-
Тошич назвал идеальный финал Лиги Европы
-
Конте прокомментировал победу над "Вест Бромвичем"
-
"Интер" потерял Миранду
-
Пьянич мог оказаться в "Тоттенхэме"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12