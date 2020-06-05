Погребняк дал совет Александру Кокорину

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Погребняк дал совет Александру Кокорину

Нападающий "Урала" Павел Погребняк поделился мыслями о том, как стоит в дальнейшем строить карьеру форварду Александру Кокорину.

Напомним, что 29-летний футболист связан с "Зенитом" контрактом до конца сезона, а с февраля он выступает за "Сочи" на правах аренды.

"Не знаю деталей всей истории с его уходом. Но то, что Сашка ещё скажет своё слово, не сомневаюсь, поскольку уже видел его в матчах за "Сочи". Мне показалось, что всё случившееся с ним сделало его крепче, жёстче и злее, что для классного форварда - ценнейшие качества.

Что касается аренды, то она может и закалить, и сломать. Пример - Дзюба, получив опыт в "Томи", "Ростове", "Арсенале", Артём потом стал лидером "Зенита" и сборной. Да и я по-настоящему почувствовал себя игроком, пройдя "Шинник", "Балтику" и ту же "Томь".

Вернётся ли Кокорин в "Зенит"? Вопрос непростой. В России его с удовольствием заберёт любой клуб. Но я на его месте рассмотрел бы вариант с отъездом за границу. Он скоро станет свободным агентом, здесь уже всё всем доказал - езжай в Европу! Думаю, спрос на него там имеется", - сказал Погребняк.

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны итальянских клубов, в частности, "Ромы".

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