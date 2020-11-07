Погребняк дал совет Кокорину касательно его будущего

Форвард "Урала" Павел Погребняк советует Александру Кокорину покинуть "Спартак".

"У Кокорина не получается в "Спартаке"? Значит, в декабре ему надо менять команду. Вот и все", - приводит слова Погребняка "Спорт-Экспресс".

"Спартак" подписал Кокорина на правах свободного агента минувшим летом. За это время игрок провел 8 матчей, отдал один ассист и забил один гол с пенальти.

Погребняк является воспитанником "Спартака". Он выступал за основную команду с 2002 по 2005 год.

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