Погребняк доволен решением суда с "Динамо"

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Погребняк доволен решением суда с "Динамо"
Нападающий "Тосно" Павел Погребняк прокомментировал решение РФС, которое обязало "Динамо" выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 750 тысяч евро.

"Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке. Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против "Динамо" игра", – приводят слова Погребняка российские СМИ.

Напомним, что этой зимой 34-летний Погребняк перешел в "Тосно", провел за клуб 6 матчей и забил 4 гола (2 с пенальти).

Не пропустите: Погребняк получит от "Динамо" кругленькую сумму. | http://soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Этой зимой перешел в "Динамо"? Наверно, имелось в виду "Тосно".

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