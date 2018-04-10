Погребняк доволен решением суда с "Динамо"
Нападающий "Тосно" Павел Погребняк прокомментировал решение РФС, которое обязало "Динамо" выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 750 тысяч евро.
"Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке. Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против "Динамо" игра", – приводят слова Погребняка российские СМИ.
Напомним, что этой зимой 34-летний Погребняк перешел в "Тосно", провел за клуб 6 матчей и забил 4 гола (2 с пенальти).
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