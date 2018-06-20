Погребняк: "Головину нужно срочно уезжать в "Ювентус"

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк подвел итоги победы команды Египтом в матче Чемпионата Мира-2018 (3:1).

"Мне кажется, Головин сыграл на уровне. Головин же не обязан забивать в каждой встрече. А его обращение с мячом, техника, думаю, убедили. На мой взгляд, он сыграл хорошо.

Достоин внимания "Ювентуса"? Безусловно!

У него есть для этого все шансы. Серьезные конкуренты в лице Пьянича. Дибала? А как по-другому? Надо уезжать и бороться за место в составе, конкурировать с сильнейшими. Иного не дано. Причем немедленно заключать контракт", - сказал он. | soccernews.ru