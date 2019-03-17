Погребняк громко высказался о выступлении Ари за сборную России



Нападающий "Урала" Павел Погребняк высказался против заигрывания бразильского форварда "Краснодара" Ари за сборную России.

"Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев", - приводят слова Погребняка российские СМИ.

Напомним, что 33-летний Ари получил российский паспорт на общих основаниях и с 2018 года вызывается в сборную России, за которую провел два матча.

Что касается 28-летнего Фернандеса, то он получил российское гражданство специальным указом президента России Владимира Путина. За сборную России Фернандес провел 14 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча.

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