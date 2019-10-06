Погребняк и Кержаков в старте на матч "Урал" - "Зенит"

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Погребняк и Кержаков в старте на матч "Урал" - "Зенит"

Тренерские штабы "Урала" и "Зенита" огласили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

Матч состоится сегодня, 6 октября на стадионе "Екатеринбург Арена". Начало игры - в 11:30 (мск).

"Урал": Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Панюков, Ильин.

"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Маммана, Дуглас Сантос, Осорио, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси.

 

Запасные: Лунёв, Васютин, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Воробьёв, Краневиттер.

"Зенит" с 23 баллами занимает 5 место в РПЛ. "Урал" с 14 очками расположился на 9 позиции.

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